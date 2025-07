Il tenente colonnello Diego Serra è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza

Il tenente colonnello Diego Serra, nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza a Catania, si appresta a guidare con dedizione e competenza il prestigioso corpo. Con una carriera ricca di successi, assume il comando in attesa dell’insediamento ufficiale del generale designato dagli organi di vertice. La sua leadership rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza e l’efficacia delle forze di polizia economico-finanziaria nel territorio, garantendo sicurezza e legalità .

Il tenente colonnello Diego Serra è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza di Catania. Assume il comando in sede vacante nelle more dell’insediamento dell’Ufficiale generale designato dagli organi di vertice del corpo. L’Ufficiale subentra al generale di brigata Antonino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

