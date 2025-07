il team di superman risponde alle critiche dei maga contro le affermazioni di james gunn

Il team di Superman si schiera con determinazione contro le critiche dei maghi, rispondendo alle affermazioni di James Gunn con chiarezza e fermezza. Dopo che il regista ha descritto il film come la storia di "un immigrato proveniente da altri luoghi", il team rivendica l’essenza di Superman come icona universale e inclusiva. La risposta mira a rafforzare il messaggio di speranza, dimostrando che il vero volto di Superman è quello di un simbolo di unità e tolleranza, pronto a superare ogni diffidenza.

Il team dietro “Superman” sta rispondendo alle critiche ricevute dopo che il regista James Gunn ha dichiarato che il film di punta della DC è la storia di “ un immigrato proveniente da altri luoghi “. Quando gli è stato chiesto come è stata accolta la sua opinione, James Gunn ha spiegato che il film è per “ tutti ” e che non ha “ niente da dire a chi diffonde negatività attorno a Superman “. “ Non sono qui per giudicare le persone “, ha detto a Variety alla première di “Superman” di lunedì sera al TCL Chinese Theatre di Hollywood. “ Penso che questo sia un film sulla gentilezza e penso che sia qualcosa in cui tutti possono riconoscersi “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it