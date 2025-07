Il significato della Luna del Cervo e perché si chiama così

Ogni mese, la Luna piena si veste di nomi suggestivi che riflettono il ritmo della natura e le tradizioni antiche. La Luna del Cervo di luglio, tra le più affascinanti dell’anno, incarna simboli di forza e rinascita. Ma perché si chiama così? Scopriamo il significato di questo nome e le sue radici profonde nel ciclo naturale e spirituale delle comunità che l’hanno venerata nel corso dei secoli.

Roma, 9 luglio 2025 – Ogni mese la Luna piena assume un nome diverso nella tradizione popolare, legato al ciclo naturale, al tempo agricolo o alla visione spirituale delle comunitĂ antiche. Luglio non fa eccezione: la sua Luna piena, conosciuta come Luna del Cervo, è tra le piĂą evocative dell’anno. Il nome non è l’unico con cui è nota. Il plenilunio del mese di luglio è anche noto come “Luna dei Fieni” o “Luna del Tuono”. I nomi dedicati all’astro rivelano un intricato universo di connessioni tra cielo e terra, tra calendario lunare e attivitĂ umane. Dietro ogni nome si nasconde un frammento di storia e cultura, utile per comprendere come i popoli del passato osservavano il cielo per orientarsi nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net