Il premier spagnolo Sanchez | non getterò la spugna

Il premier spagnolo Pedro Sánchez dimostra fermezza di fronte alle controversie: nonostante lo scandalo di corruzione che scuote il suo partito, promette di non arrendersi e di continuare a lavorare per il futuro della Spagna. Con centinaia di migliaia di cittadini che ripongono fiducia nel suo progetto, Sánchez invita a guardare avanti, convinto che la determinazione possa superare ogni ostacolo. La sua resilienza sarà messa alla prova nelle sfide che attendono il paese.

Madrid, 9 lug. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez promette di non arrendersi nonostante uno scandalo di corruzione nel suo partito socialista che ha messo in dubbio il futuro del governo di coalizione di minoranza. "Non non getterò la spugna e andrò avanti perché abbiamo un grande progetto per il nostro Paese, in cui milioni di persone hanno riposto la loro fiducia", ha dichiarato Sànchez al parlamento.