Il nuovo Superman è il supereroe più umano che abbiate mai visto

Il nuovo Superman 232 di James Gunn promette di rivoluzionare il nostro modo di vivere i supereroi, portando sul grande schermo un personaggio più umano che mai. Aspettatevi un mix di emozioni autentiche, riflessioni profonde e azione travolgente, il tutto arricchito da un cast stellare e effetti speciali mozzafiato. Ma questa volta, l’eroe non sarà solo forza e potere: sarà anche vulnerabilità e speranza. Scopriamo insieme cosa rende questo film un capolavoro unico nel suo genere.

Cosa vi aspettate da un film sui supereroi dei fumetti? Fracasso, azione, effetti speciali e grandi temi sociali ed esistenziali affrontanti in modo più o meno metaforico. Nel “Superman” di James Gunn in uscita al cinema mercoledì 9 luglio, c’è tutto questo ma ben prima e ben più di tutto questo. 🔗 Leggi su Today.it

«Ci saranno sempre idioti che vedranno qualcosa di offensivo anche solo in un messaggio di gentilezza. Ma che si fottano. Superman parla di speranza e di fare la cosa giusta anche quando è difficile». James Gunn, in una recente intervista al Sunday Times, Vai su Facebook

