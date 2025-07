Il Mostro svelata la data di uscita e il trailer della serie Netflix sul Mostro di Firenze

Ottobre 2023 segna un entusiasmante passo avanti: Netflix svela la data di uscita e il trailer di "Il Mostro", la nuova serie di Stefano Sollima sul leggendario assassino di Firenze. Un racconto avvincente che riporta alla luce i misteri e le ombre di uno dei casi più inquietanti d’Italia. L’attesa sta per finire: preparatevi a scoprire ogni dettaglio nascosto di questa affascinante vicenda. La verità sta per emergere, e non vorrete perderla.

Era ottobre 2023 quando Netflix annunciava il primo ciak de Il Mostro, la nuova serie di Stefano Sollima sul "Mostro di Firenze", il presunto responsabile di sette duplici omicidi di coppie appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze, commessi nel periodo tra il 1974 e il 1985. E ora, a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Quando la scienza mancava: il Mostro di Firenze e i limiti delle indagini degli anni '80 - Tra il 1974 e il 1985, Firenze fu sconvolta da una serie di otto omicidi duplici, caratterizzati da ritualitĂ macabra e eseguiti con una pistola Beretta 22.

