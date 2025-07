Il mistero dei delitti del Dams | quattro omicidi un solo filo oscuro

Il mistero avvolge ancora i delitti del Dams di Bologna, un caso intricato di quattro omicidi in meno di un anno che ha lasciato dietro di sé un alone di inquietudine. Due crimini sono stati risolti, mentre altri due ancora attendono giustizia, alimentando dubbi e sospetti. Un filo oscuro lega queste tragiche vicende, suggerendo l’ombra di un serial killer. La strana storia si lega ai racconti di "Trovati morti", che ripercorre questa inquietante vicenda.

Quattro omicidi in meno di un anno. Un unico filo conduttore. Due delitti risolti, altri due rimasti senza colpevoli. E un'ombra che non è mai svanita del tutto: possibile che fossero stati vittime di un serial killer? Il programma Trovati morti, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, ha ripercorso la strana storia dei delitti del Dams di Bologna, l'università per le Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, fortemente voluta da Umberto Eco che ne fu fondatore. Tra il 31 dicembre 1982 e il 29 novembre 1983, quattro brillanti protagonisti di quella nuova esperienza universitaria dedicata all'arte e allo spettacolo persero la vita in maniera tragica e in luoghi differenti.