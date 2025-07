Il governo sapeva tutto di Almasri

Le rivelazioni emergono come un fulmine a ciel sereno: il governo italiano era a conoscenza di tutto su Almasri e del suo arresto richiesto dalla Corte Penale Internazionale. Un’indagine che potrebbe rivoluzionare le dinamiche politiche e giudiziarie, e ora spetta al tribunale decidere il destino di chi ha avuto un ruolo in questa intricata vicenda. La verità sta per venire a galla.

Il governo sapeva di Almasri in Italia e dell’arresto richiesto dalla Corte Penale Internazionale. È la conclusione dell’indagine del tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico. Ora il tribunale deve decidere per l’archiviazione o per la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di uno o più membri dell’esecutivo finiti sotto inchiesta. Dalla premier Giorgia Meloni, al sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello dell’Interno Matteo Piantedosi, per favoreggiamento, peculato. E, per il solo Guardasigilli, omissione d’atti d’ufficio. 🔗 Leggi su Open.online

