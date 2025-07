Il festival musicale Arteria Sp4 si apre alle melodie del jazz con il concerto dei Roots

Preparati a immergerti in atmosfere coinvolgenti e sonorità uniche: il festival Arteria SP4 si apre alle melodie del jazz con il concerto dei Roots, un appuntamento imperdibile che accende l’estate meldolese. Venerdì 11 luglio, in Arena Hesperia, lasciati trasportare dal duo Achille Succi e Pietro Ballestrero, protagonisti di una performance che celebra l’arte e la musica in una cornice unica. Non mancare a questa straordinaria esperienza musicale!

Venerdì 11 luglio in Arena Hesperia si accende l’estate musicale meldolese con “Roots”, il concerto jazz del duo Achille Succi (sax e clarinetto basso) e Pietro Ballestrero (chitarra) che porta in città una delle tappe del festival “Arteria SP4 – Arte e musica in Val Bidente”, organizzato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

