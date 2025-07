il fascino del meraviglioso di anna montella 25 anni dopo

Venticinque anni dopo, Anna Montella ci invita a riscoprire il suo affascinante viaggio tra mito e fantasia, un percorso di scoperta che continua a incantare e ispirare. Dal suo primo quaderno del 2000, una guida delicata tra costellazioni e storie antiche, fino alle sue successive opere, il suo talento rimane indelebile. Il fascino del meraviglioso di Anna monta ancora, e questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo della sua straordinaria avventura letteraria.

Tarantini Time Quotidiano Nel 2000 l’autrice dava alle stampe la sua prima pubblicazione: un “quaderno” che, prendendo a pretesto le costellazioni tra favola e mito – senza tuttavia avere alcuna intenzione di addentrarsi in questioni di carattere astronomico o astrologico – introduceva alla mitologia. Un prezioso piccolo manuale da leggere, consultare e collezionare. A quella prima pubblicazione, negli anni, ne sono seguite altre, di diverso genere, ma la prima pubblicazione è un po’ come il primo amore, quello che non si scorda mai. A 25 anni da quella prima esperienza, per celebrare le sue “ nozze d’argento ” con la parola scritta, l’autrice ha deciso, così, di andare in ristampa con una versione leggermente ampliata ( in calce anche un corposo glossario con gli dei e i personaggi del mito citati nel volume ) e cercando di mantenere il focus e le atmosfere “grafiche” di quel primo quaderno, ormai fuori commercio e introvabile. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it