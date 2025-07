Il dolore di Crecchio e Francavilla per Camillo Cantoli morto per salvare un bambino

Un gesto di immensa generosità e coraggio ha colpito profondamente le comunità di Francavilla al Mare e Crecchio, lasciando un vuoto incolmabile con la tragica perdita di Camillo Cantoli. Il suo sacrificio nel tentativo di salvare un bambino ha toccato il cuore di tutti, ricordandoci quanto l’amore e il senso di responsabilità possano essere più forti di ogni paura. La sua memoria resterà per sempre esempio di altruismo e umanità.

Profondo sgomento a Francavilla al Mare e a Crecchio per la morte di Camillo Cantoli, il 55enne che ieri pomeriggio ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per soccorrere il figlio della compagna, in difficoltà tra le onde davanti alla spiaggia libera tra gli stabilimenti Asteria e Merope. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: crecchio - francavilla - camillo - cantoli

Il dolore di Crecchio e Francavilla per Camillo Cantoli, morto per salvare un bambino https://ift.tt/S8M4Bud https://ift.tt/A8vRmeT Vai su X

Tragedia a Francavilla al Mare, oggi pomeriggio. Uomo si tuffa per salvare un bambino dalle onde e poi muore, aveva 55 anni ed era di Crecchio. Vai su Facebook

Il dolore di Crecchio e Francavilla per Camillo Cantoli, morto per salvare un bambino; Soccorre due bambini in mare, muore per un malore: la vittima si chiamava Camillo Cantoli, 55 anni; Francavilla, uomo muore in mare mentre tenta di salvare due bambini che rischiavano di annegare.

Il dolore di Crecchio e Francavilla per Camillo Cantoli, morto per salvare un bambino - Profondo sgomento a Francavilla al Mare e a Crecchio per la morte di Camillo Cantoli, il 55enne che ieri pomeriggio ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per soccorrere il figlio della compagn ... Come scrive informazione.it

Chi era Camillo Cantoli, il 55enne morto per salvare il bimbo della compagna in mare a Francavilla a Mare - Il 55enne Camillo Cantoli è morto per un malore dopo aver soccorso il figlioletto della compagna e il suo cuginetto in mare a Francavilla al Mare ... Segnala fanpage.it