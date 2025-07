IKEA si converte a Matter | tra qualche mese 20 nuovi dispositivi per la smart home

Ikea sorprende ancora, abbracciando la rivoluzione smart con l’introduzione di 20 nuovi dispositivi compatibili Matter a gennaio. Questa scelta strategica apre nuove possibilità per la casa intelligente, senza dimenticare Zigbee, ancora protagonista. Con due innovativi speaker in arrivo, Ikea si prepara a ridefinire il modo in cui viviamo e interagiamo con la tecnologia domestica. Scopri come questa evoluzione trasformerà il tuo spazio abitativo.

L’azienda svedese cambia rotta per la sua smart home, passa a Matter con 20 nuovi dispositivi che vedranno la luce a gennaio, ma Zigbee non verrà dimenticato. Ci sono anche due nuovi speaker, uno già disponibile. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - IKEA si converte a Matter: tra qualche mese 20 nuovi dispositivi per la smart home

In questa notizia si parla di: matter - dispositivi - smart - home

IKEA si converte a Matter: tra qualche mese 20 nuovi dispositivi per la smart home; Aqara: tutti i prodotti per la smart home in sconto per Amazon Prime Day 2025; Home Assistant ottiene ufficialmente la certificazione Matter.

SwitchBot Hub 3, il centro di controllo smart home definitivo? | Test & Recensione - Un versatile hub domotico che unisce tecnologie moderne (e non) grazie al supporto Matter e al controllo IR per dispositivi tradizionali. Si legge su msn.com

Sono tanti i dispositivi smart home di SwitchBot in sconto per l’Amazon Prime Day - SwitchBot ha lanciato gli sconto del Prime Day su tanti suoi prodotti smart: in questo articolo c'è la selezione con i più interessanti ... Secondo tuttoandroid.net