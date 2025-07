i migliori film del 2025 finora da vedere in questa calda caldissima estate italiana

L'estate italiana brucia di passione e scoperta, ma anche il cinema offre emozioni da non perdere. Tra i protagonisti del 2025, emergono titoli che sfidano le aspettative e conquistano il pubblico più esigente. Dalla sperimentazione di The Brutalist alla provocante Emilia Pérez, passando per il coraggio di Gabriele Manetti con La città proibita, quest'anno si conferma un vero festival di innovazione e intrattenimento. Scopriamo insieme i film che stanno facendo parlare di sé e che meritano una visione questa calda estate.

Siamo al giro di boa dell'annata cinematografica. Quali sono i migliori film del 2025 usciti finora? C'è chi sarà d'accordo e chi no. Entrano nella lista di default The Brutalist e il tanto chiacchiarato Emilia Pérez. Non si è fatto notare al box office, ma si è distinto per il coraggio di osare La città proibita, il kung fu movie di Gabriele Manetti ambientato in una Roma multietnica. Nel suo genere l'ultimo capitolo di Mission Impossible ha tenuto alto il tasso d'adrenalina, come F1 con Brad Pitt. Di certo non poteva mancare A Complete Uknown, con un formidabile Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan, e Io sono qui di Walter Salles, vincitore dell'Oscar come Miglior Film Internazionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it