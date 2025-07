I ladri di rame non conoscono crisi | rubati oltre un chilometro di cavi

I ladri di rame non si fermano davanti a nulla: rubati oltre un chilometro di cavi, dimostrando che l’oro rosso continua ad attirare la loro attenzione. In un contesto di crescente insicurezza, i cittadini si trovano a fare i conti con raid sempre più audaci, come quello avvenuto tra Ribera e Custonaci, segno che il fenomeno è ormai diffuso e difficile da arginare. È ora di riflettere sulle misure di sicurezza più efficaci.

L'oro rosso fa sempre gola e i cittadini si trovano, un po' ovunque, a dover fare i conti con i ladri di rame. L'ultimo raid in ordine di tempo - come racconta il quotidiano La Sicilia - è stato registrato l'altra notte lungo la statale 386 tra Ribera e Custonaci. Ignoti ladri, professionisti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

