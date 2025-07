Horner è stato licenziato dalla Red Bull dopo vent’anni di attività Daily Mail

Una svolta sorprendente scuote il mondo della Formula 1: Christian Horner, storico team principal della Red Bull dal 2005, è stato licenziato, a un anno dallo scandalo legato alle sue molestie. La notizia, riportata dal Daily Mail, getta nuova luce su una delle figure più iconiche del paddock. Cosa riserverà il futuro per la Red Bull e il suo management? Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Il team principal della Red Bull Christian Horner è stato licenziato, un anno dopo la denuncia per molestie. Era in Red Bull dal 2005. Il comunicato ufficiale arriverà nelle prossime ore. Horner è stato licenziato dalla Red Bull. Daily Mail riporta: Christian Horner sarà licenziato come capo della Red Bull. La notizia arriva un anno dopo lo scandalo che lo ha travolto per i messaggi inviati a una dipendente. Horner è stato al vertice della squadra sin dalla sua nascita nel 2005, e li ha guidati al successo nel campionato del mondo attraverso Sebastian Vettel e Max Verstappen, raggiungendo otto campionati piloti e sei campionati costruttori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it