Harry Potter | Jason Isaacs fa chiarezza su un mistero che risale a 23 anni fa

Da oltre 23 anni, il mistero su un'ipotetica minaccia di Lucius Malfoy nei confronti di Harry Potter aveva lasciato i fan con più domande che risposte. Ora, l’attore Jason Isaacs rompe il silenzio e fa luce su un dettaglio fondamentale della saga. Durante un’intervista con Collider, Isaacs ha svelato la verità dietro una scena cruciale de "La Camera dei Segreti", chiarendo finalmente le intenzioni del suo personaggio.

L'attore, che recentemente è tornato a parlare del suo lavoro nella saga, ha parlato anche di uno dei misteri del franchise Jason Isaacs, star della saga cinematografica di Harry Potter, ha finalmente chiarito un pettegolezzo vecchio di decenni. Parlando con Collider, all'attore è stato chiesto se il suo personaggio, Lucius Malfoy, avesse intenzione di uccidere Harry Potter alla fine de La Camera dei Segreti durante una scena chiave in cui sembra pronunciare la Maledizione senza perdono (Avada Kedavra) in direzione di Harry prima di essere scaraventato a terra da Dobby. "C'è stato un momento in cui eravamo in piedi a parlare", ha ricordato Isaacs, "e, sapete, dovevo tirare fuori la bacchetta e qualcuno ha detto: 'Dovresti pronunciare un incantesimo' e io . 🔗 Leggi su Movieplayer.it