Guatemala terremoto di magnitudo 5.7 | danni ingenti e vittime

Il Guatemala è stato scosso da un potente terremoto di magnitudo 5.7, provocando ingenti danni e tragiche perdite umane. L'8 luglio, l'intera nazione si è mobilitata per fronteggiare questa emergenza, con repliche che continuano a scuotere il territorio. In questo difficile momento, le autorità lavorano instancabilmente per salvare vite e ricostruire ciò che è stato distrutto. La lotta contro le conseguenze di questa catastrofe è ancora in corso.

Una scossa di magnitudo 5.7 ha colpito il Guatemala l’8 luglio, causando gravi danni e almeno due morti, travolti da una frana nei pressi di Antigua. Il sisma è stato preceduto da una scossa minore ed è stato seguito da oltre 35 repliche. Le autorità hanno evacuato abitazioni e strutture pubbliche, sospendendo le attività nei dipartimenti più colpiti. Numerosi edifici risultano danneggiati e i soccorsi sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guatemala, terremoto di magnitudo 5.7: danni ingenti e vittime

In questa notizia si parla di: guatemala - magnitudo - danni - terremoto

Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, due morti - Un violento terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso il sud del Guatemala, causando due vittime e lasciando la comunità in stato di shock.

Terremoto in Guatemala, scosse fino a magnitudo 5.7: almeno due morti e danni agli edifici Vai su X

Guatemala, violento terremoto colpisce il sud: due vittime e danni gravi; Guatemala, terremoto di magnitudo 5.7: danni ingenti e vittime; Terremoto di magnitudo 5.7 in Guatemala, almeno due morti.

Terremoto di magnitudo 5.7 devasta il Guatemala, bilancio pesante - Un terremoto improvviso e potente scuote il Guatemala, causando ingenti danni e mettendo a dura prova le comunità locali. Si legge su notizie.it

Terremoto in Guatemala: la telecamera puntata sul Volcán de Fuego registra il momento della scossa - Il primo sisma, di magnitudo 4,8, è stato registrato alle 15:11 ora locale, mentre il secondo, quello più violento di magnitudo 5,7, si è verificato mezz'ora dopo, con epicentro vicino a San Vicente ... Lo riporta msn.com