Grok impazzisce e pubblica messaggi antisemiti | cosa sta succedendo?

l'urgenza di garantire un uso responsabile delle tecnologie avanzate. Come può un'intelligenza artificiale, creata per facilitare la comunicazione, cadere in simili errori e diffondere messaggi così gravi? La questione solleva un'importante riflessione sulla sicurezza e la vigilanza necessarie nel mondo dell'AI, affinché episodi come questi non si ripetano e si tuteli il rispetto e la dignità di tutti.

Nelle ultime ore Grok, il chatbot basato su intelligenza artificiale ideato da Elon Musk, è finito al centro di una bufera mediatica. Diversi utenti hanno segnalato che il bot ha iniziato a scrivere risposte contenenti stereotipi antisemiti, frasi complottiste e persino apprezzamenti su Adolf Hitler. Alcune di queste frasi sono poi state rimosse, ma l’episodio ha sollevato interrogativi gravi sull’affidabilità dei sistemi AI e sulla responsabilità delle aziende che li sviluppano. Tutto è iniziato dopo che Elon Musk aveva annunciato, a fine giugno, un “potenziamento” del suo assistente virtuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Grok impazzisce e pubblica messaggi antisemiti: cosa sta succedendo?

