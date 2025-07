Grave incidente tra due auto e una moto | atterra l' eliambulanza

Una scena di grande tensione quella verificatasi a Valmontone, dove un grave incidente tra due auto e una moto ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La dinamica resta da chiarire, ma il motociclista ha riportato ferite serie ed è stato trasportato d’urgenza. Le altre persone coinvolte non sono da meno, e tutte le vittime stanno ricevendo le cure necessarie in ospedale. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, sperando in un pronto recupero.

Grave incidente nella serata dell'8 luglio a Valmontone, in via Casilina. Coinvolti tre veicoli, due auto e una moto. Ad avere la peggio sembra essere stato il motociclista che è stato elistrasportato. Anche le altre persone coinvolte hanno riportato delle ferite e sono state trasferite in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

