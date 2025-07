Gps porta la polizia dentro un capannone | all' interno erano stoccate le componenti di 19 veicoli rubati

Un'operazione sorprendente della polizia di Cerignola ha portato alla scoperta di un capannone nascosto a Barletta, dove erano stoccate componenti di 19 veicoli rubati. Grazie all'uso del GPS e alla prontezza degli agenti, sono stati individuati e sequestrati numerosi pezzi provento di furto. I cittadini possono sentirsi più sicuri, sapendo che le forze dell'ordine lavorano senza sosta per combattere il crimine e proteggere le loro comunità .

Cerignolani individuati a Barletta e denunciati dalla polizia con l’accusa di ricettazione a seguito del rinvenimento di un cospicuo numero di componenti appartenenti a veicoli oggetto di furto, nascosti all’interno di un capannone della zona industriale barlettana. La Volante del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

