Governo boccia gli emendamenti M5S su aeroporto di Grazzanise e stazione di Caserta

Ancora una volta, questo governo dimostra di non avere a cuore le problematiche del Sud Italia e le aspettative dei nostri territori. La bocciatura degli emendamenti sul potenziamento dell’aeroporto di Grazzanise e della stazione di Caserta rappresenta un'occasione persa per lo sviluppo economico e infrastrutturale della nostra regione. È il momento di far sentire la nostra voce e chiedere un impegno concreto per il Sud.

Il Governo boccia gli emendamenti al Decreto Infrastrutture presentati dal deputato del M5S Agostino Santillo in merito all'aeroporto di Grazzanise e alla stazione di Caserta. "Ancora una volta - spiega Santillo - questo governo dimostra di non avere a cuore le problematiche del Sud Italia e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

