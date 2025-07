Gommone alla deriva in mezzo al mare scattano le ricerche con l' elicottero

Martedì 8, tra Porto Garibaldi e Lido di Pomposa, un gommone alla deriva ha scatenato una serrata operazione di ricerca. Un elicottero dei vigili del fuoco, decollato da Bologna, ha sorvolato il mare per ore, cercando ogni traccia dell’imbarcazione dispersa tra il tramonto e le prime luci dell’alba. Un intervento tempestivo e determinato, che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza delle persone in mare.

Un elicottero in volo sul mare, per diversi minuti. Dal tramonto fino alla sera inoltrata. E’ quanto è accaduto martedì 8, tra Porto Garibaldi e Lido di Pomposa. A sorvolare – a bassa quota – il litorale è stato un velivolo dei vigili del fuoco, decollato da Bologna e arrivato lungo la costa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

