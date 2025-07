Golf Europei a squadre | Girls quinte Amateur sesti Ladies settime

Gli Europei a squadre di golf sono in pieno svolgimento, coinvolgendo giovani talenti provenienti da tutta Europa. Gli Amateur si sfidano in Irlanda, le Ladies in Francia, le Girls in Inghilterra e i Boys in Ungheria, dando vita a emozionanti battaglie su 36 buche di qualificazione. Le formazioni azzurre, protagoniste di questa competizione, si avviano verso le fasi decisive: il futuro del golf europeo si scrive ora, e l’Italia punta in alto.

Gli Europei a squadre di golf si svolgono in quattro diverse nazioni con gli Amateur impegnati in Irlanda, la Ladies in Francia, le Girls in Inghilterra e i Boys in Ungheria. Sono iniziati con il primo dei due giri di qualificazione su 36 buche medal (18 al giorno) i Campionati Europei a squadre ai quali prendono parte le formazioni azzurre. Si svolgono in quattro diverse nazioni con gli Amateur impegnati in Irlanda, la Ladies in Francia, le Girls in Inghilterra e i Boys in Ungheria. In campo 88 team in rappresentanza di 29 Paesi, con 528 giocatori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

