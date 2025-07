Goletta dei Laghi | lo stato di salute dei laghi Maggiore e d' Orta secondo Legambiente

Risorsa essenziale per la biodiversità e il benessere delle comunità locali, il nostro patrimonio lacustre richiede attenzione e azione immediata. La Goletta dei Laghi 2025 di Legambiente rivela un allarmante peggioramento delle condizioni ambientali del Lago d'Orta e del Lago Maggiore, mettendo in luce la necessità di interventi concreti per tutelare questi tesori naturali e garantire un futuro sostenibile. È il momento di agire, prima che sia troppo tardi.

Peggiora lo stato di salute delle acque del Lago d'Orta e del Lago Maggiore. A rivelarlo è l'edizione 2025 della Goletta dei Laghi di Legambiente, che ieri, martedì 8 luglio, ha presentato a Torino i dati dell'ultimo monitoraggio effettuato dalla campagna dell'associazione ambientalista e il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: laghi - goletta - stato - salute

Forum acqua Sicilia, tappa a Casa Sanfilippo di “Goletta dei laghi” - Il Forum Acqua Sicilia torna a Casa Sanfilippo, un appuntamento imperdibile per esplorare soluzioni innovative e condividere strategie sulla gestione sostenibile delle risorse idriche dell'isola.

Goletta dei Laghi in Piemonte- presentati i dati sullo stato di salute dei bacini lacustri Vai su X

Goletta dei Laghi in Piemonte- presentati i dati sullo stato di salute dei bacini lacustri Vai su Facebook

Goletta dei Laghi: lo stato di salute dei laghi Maggiore e d'Orta secondo Legambiente; Goletta dei Laghi in Piemonte: 13 punti su 23 fuori dai limiti; Goletta dei Laghi: presentati i dati sullo stato di salute dei bacini lacustri.

Goletta dei Laghi: lo stato di salute dei laghi Maggiore e d'Orta secondo Legambiente - Fortemente inquinati 5 dei 9 punti campionati sul Lago Maggiore e 2 su 4 sul Lago d'Orta. Scrive novaratoday.it

Sei laghi piemontesi in sofferenza: i dati della Goletta di Legambiente - Tecnici volontarie e volontari hanno effettuato campionamenti per monitorarne lo stato di salute: dalle analisi microbiologiche emerge come la maggior parte siano inquinati ... Segnala rainews.it