Gli attentati subìti i locali a Palermo il pestaggio | la vita del sindaco jatino amministratore sotto tiro

Gli attentati che colpiscono i locali di Palermo, il pestaggio e la minaccia alla vita del sindaco Jatino evidenziano un contesto difficile e pericoloso. Tuttavia, il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, riceve un riconoscimento speciale nel 15esimo rapporto di Avviso Pubblico, “Amministratori sotto tiro”, per aver governato con trasparenza e onestà in un ambiente ostile. Un esempio di coraggio e integrità che merita di essere celebrato e seguito.

“Questo è un riconoscimento pubblico per avere governato con trasparenza e onestà in un ambiente pericoloso, pieno di insidie e minacce”. Così il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, che è stato inserito nel 15esimo rapporto di Avviso Pubblico, “Amministratori sotto tiro”, presentato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

