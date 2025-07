Giulio Venturi responsabile del Dipartimento Mare di Forza Italia

Forza Italia conferma il suo impegno nel valorizzare le competenze territoriali e promuovere i talenti locali. Con grande orgoglio, annunciamo la nomina di Giulio Venturi, consigliere comunale di Bologna, a responsabile nazionale del Dipartimento Mare. La sua esperienza e passione rappresentano un prezioso valore aggiunto per il nostro movimento, rafforzando la nostra visione di crescita sostenibile e tutela delle risorse marine. Questa nomina segna un passo importante verso un futuro più brillante e condiviso.

“Forza Italia dimostra ancora una volta attenzione e valorizzazione delle competenze territoriali: con grande soddisfazione apprendiamo della nomina del consigliere comunale di Bologna, Giulio Venturi, a responsabile nazionale del Dipartimento Mare del nostro movimento”, dichiara l’onorevolep Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia-Romagna. “La nomina, decisa dal responsabile nazionale dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, d’intesa con il segretario nazionale Antonio Tajani, è motivo di orgoglio per tutta la nostra regione e in particolare per la provincia di Bologna – prosegue Tassinari –. 🔗 Leggi su Ildenaro.it