Giovane studentessa di Cerignola FG dedica la tesina all’Arma dei Carabinieri NSC Puglia | Emozione e orgoglio

Simona, una giovane studentessa di Cerignola, ha scelto di dedicare la sua tesina all'Arma dei Carabinieri, dimostrando sommo rispetto e ammirazione per i valorosi uomini in divisa. Con il cuore colmo di emozione e orgoglio, questa ragazzina sogna di indossare un giorno l’uniforme e contribuire al bene della nostra comunità . La sua passione ha ricevuto il plauso del Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia, che vede in lei un esempio di dedizione e futuro...

Simona, 13 anni, sogna l’Arma: “La ammiro da sempre”. Il plauso del Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia. Simona Specchio, giovane studentessa della 3ÂŞE dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio-Padre pio” di Cerignola in provincia di Foggia, ha scelto di dedicare la propria tesina finale all’Arma dei Carabinieri, manifestando il desiderio di indossare un giorno l’uniforme e servire lo Stato. Una notizia che il Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia apprende con sincera emozione e orgoglio. “ In un tempo in cui troppo spesso si assiste al dilagare di atteggiamenti irrispettosi verso le Istituzioni e chi le rappresenta – commenta la Segreteria Regionale – simili gesti riaccendono la speranza e rafforzano la fiducia in una generazione che, nonostante le difficoltĂ , guarda con ammirazione e spirito di servizio le Forze dell’Ordine”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Un 'Viaggio nella storia dell'Arma' per la tesina di terza media - Sophie, giovane studentessa e figlia di un carabiniere in servizio nella provincia di Taranto, ha scelto di dedicare la propria tesina d'esame di terza media all'Arma dei Carabinieri. msn.com scrive