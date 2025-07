Giorgetti | Un nuovo ente per riscuotere i tributi locali Ma non è nella riforma appena scritta dal governo

Giorgetti annuncia la creazione di un nuovo ente dedicato alla riscossione dei tributi locali, ma senza includere il modello 232 previsto dalla riforma. La capacità dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di recuperare efficacemente i tributi comunali è nota da tempo, spingendo alcuni enti a mettersi in proprio con buoni risultati. Proprio mentre il decreto sui tributi locali si avvicina all’approvazione, Giorgetti rivela un piano che potrebbe rivoluzionare il sistema fiscale locale, aprendo nuovi scenari per enti e cittadini.

Che la capacitĂ dell' Agenzia delle Entrate Riscossione di recuperare i tributi comunali non pagati sia molto limitata, per usare un eufemismo, è fatto ben noto da anni dalle parti del ministero dell'Economia. Non è un caso se alcuni enti hanno deciso di fare da soli con buoni risultati. Ora, proprio mentre il decreto attuativo sui tributi locali e il federalismo fiscale regionale è all'esame del Parlamento, Giancarlo Giorgetti dice di aver trovato una possibile soluzione: "Un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali, con personale specializzato in questa materia".