Gianluigi Nuzzi è il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque

Di gialli se ne occupa da anni. Nelle ultime settimane però era lui ad essere al centro di un giallo. Davide Maggio vi aveva svelato l’ arrivo di un insospettabile conduttore a Pomeriggio Cinque. Ebbene, quel nome è Gianluigi Nuzzi, già volto di Quarto Grado. Il suo arrivo segna una nuova tappa nel cammino del contenitore pomeridiano di Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ai giornalisti intervenuti alla Serata con la Stampa spiega così il ‘nuovo corso’ del programma. Pomeriggio Cinque si presenterà in una nuova formula (.) Dove c’è una notizia noi andiamo, cronaca, attualità , sport, costume . Il top manager auspica minor leggerezza intesa come assenza di temi che non hanno nessun aggancio con la realtà o l’attualità (“ Il costume lontano dalla realtà è meglio non farlo “). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it