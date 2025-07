Geografie contemporanee a Bari la proiezione del film Good Time 2017 dei fratelli Josh e Benny Safdie

Immergiti nelle geografie contemporanee di Bari con la proiezione del film "Good Time" (2017) dei fratelli Josh e Benny Safdie. La rassegna “Cinema Addiction” di Apulia Film Commission, dopo il successo della serie “Novecento, auf wiedersehen”, continua il suo viaggio cinematografico con un trittico che esplora le sfumature del nostro tempo. Tra emozioni intense e narrazioni coinvolgenti, questa occasione offre uno sguardo unico sulla complessità del mondo attuale. Non perdere questa opportunità di vivere il cinema come specchio della nostra realtà .

La programmazione della rassegna “Cinema Addiction” di Apulia film Commission, dopo il successo dei sei film del percorso intitolato “Novecento, auf wiedersehen”, prosegue il suo cammino con un trittico intitolato “Geografie contemporanee”. Si tratta di tre film che, con il loro linguaggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: film - geografie - contemporanee - bari

CINEMA ADDICTION A BRINDISI! Dopo il successo a Bari, Foggia, Lecce e Taranto, il grande cinema di qualità di #CinemaAddiction arriva a Brindisi con sei proiezioni speciali presso il Cinema Arena Eden. ? Tutti i giovedì alle 21:00 Via Francia 2 - Brindis Vai su Facebook

“Geografie contemporanee”, a Bari la proiezione del film “Good Time” (2017) dei fratelli Josh e Benny Safdie; Dal 23 gennaio torna in contemporanea a Bari, Foggia, Lecce e Taranto il ciclo di proiezioni di Cinema Addiction; CON IL FILM CAPOLAVORO DI WIM WENDERS “PARIS, TEXAS” RIPARTE, GIOVEDÍ 29 MAGGIO, IL CICLO DI PROIEZIONI DI “CINEMA ADDICTION” A CURA DI APULIA FILM COMMISSION..

Apulia Film Commission: 'Geografie Contemporanee' presenta 'I misteri del Bar Étoile' - Giornale di Puglia - BARI – La programmazione cinematografica di Apulia Film Commission continua ad arricchire le serate estive al Cineporto di Bari. Riporta giornaledipuglia.com

Apulia film commission dà il via a rassegna Le città invisibili - Due percorsi cinematografici, 'Geografie contemporanee' e 'Indipendent days, con sei film in lingua originale con sottotitoli in italiano, presentati da critici cinematografici ed esperti del ... Scrive ansa.it