Gaza leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

Ambner De Iapinis, leader del Movimento dei Cattolici in Azione a Benevento, ha avviato uno sciopero della fame ad oltranza per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sofferenza dei bambini vittime delle guerre, con un focus particolare su Gaza. Posizionato con un camper vicino alla Prefettura, chiede un impegno globale per proteggere i piĂą innocenti. La sua azione testimonia la forza di chi sceglie di agire per un mondo piĂą giusto e solidale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ambner De Iapinis, a capo del Movimento dei Cattolici in Azione, ha iniziato a Benevento uno sciopero della fame ad oltranza in difesa dei bambini vittime delle guerre nel mondo e, in particolare, di quelli di Gaza. De Iapinis si è posizionato con un camper nei pressi della Prefettura di Benevento, lungo Corso Garibaldi. “ I bambini – dice De Iapinis all’Ansa – non si toccano. Occorre un patto a livello mondiale. Finora ho sentito troppe chiacchiere ma non c’è stato alcun provvedimento concreto o iniziativa valida per fermare questa strage. Spero – aggiunge – c he questo mio gesto di solidarietĂ serva a sensibilizzare i governi perchĂ© l’umanità è morta ed il mondo ha fallito”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

