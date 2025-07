Garlasco mistero sulla scomparsa di due oggetti | ecco cosa

Nel cuore dell’enigma di Garlasco, a quasi vent’anni dalla tragica scomparsa di Chiara Poggi, emergono nuovi dettagli che alimentano il mistero. Due oggetti, scomparsi dall’abitazione di via Pascoli 8 proprio il giorno dell’omicidio, potrebbero rappresentare un indizio cruciale. Secondo inquirenti e familiari, potrebbero essere stati usati dall’assassino prima di svanire nel nulla, eliminando ogni traccia. La verità si nasconde ancora tra le pieghe di un caso irrisolto.

