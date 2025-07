Garlasco la mamma di Chiara Poggi | Spariti due teli da mare che fine hanno fatto?

Garlasco, un dettaglio apparentemente insignificante come la sparizione di due teli da mare, rivela potenzialmente un significato molto più profondo nel mistero del delitto di Chiara Poggi. A quasi un anno dalla tragica scomparsa, Rita Preda, madre della vittima, rivela in un lungo interrogatorio un particolare che potrebbe essere la chiave per comprendere meglio i retroscena di quella drammatica vicenda. Ma cosa nasconde davvero questo gesto?

Un dettaglio apparentemente marginale, ma che potrebbe nascondere un significato cruciale nella complessa vicenda del delitto di Garlasco. A quasi un anno dall’assassinio di Chiara Poggi, un elemento viene formalmente verbalizzato dalla madre della giovane, Rita Preda, durante un interrogatorio reso al capitano dei carabinieri Gennaro Cassese il 21 giugno 2008. In un verbale lungo 33 pagine, firmato alle 14:30, la donna racconta la sparizione di due teli da bagno dalla villetta di via Pascoli. Un particolare che, se inserito nel quadro delle indagini, potrebbe offrire nuovi spunti su ciò che accadde davvero la mattina del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: “Spariti due teli da mare, che fine hanno fatto?”

In questa notizia si parla di: garlasco - chiara - poggi - mamma

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

? Delitto di Chiara Poggi, lo sfogo di mamma Rita: “Basta falsità, mio figlio Marco era con noi in vacanza. Ecco le foto” http://dlvr.it/TLcKlK #DelittoChiaraPoggi #Garlasco #GiustiziaPerChiara #MammaRita #Verità Vai su X

“Cosa dobbiamo dirvi ora”. Garlasco, la mamma di Chiara Poggi rompe il silenzio dopo l'arrivo dei carabinieri a casa Vai su Facebook

Garlasco, il mistero dei due teli da mare spariti dopo il delitto. “Li ha usati l’assassino per pulire il sangue?”; Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Alberto Stasi non ci disse mai non l'ho uccisa. Il risarcimento? Abbiam; Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: “Fango su di noi, nostro figlio Marco era in Trentino in quei giorni”.

Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: «Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Vi dico dov’era quel giorno» - Il rapporto con i Poggi, la passione di Andrea per i libri, il racconto di quel 13 agosto 2007, lo scontrino del parcheggio, le intercettazioni. Scrive panorama.it

Delitto di Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: «Mio figlio è vittima di un verbale scritto male» - In esclusiva con Oggi, parla il papà di Andrea Sempio, il 37enne indagato per il delitto di Chiara Poggi, la sorella del suo migliore amico. Come scrive msn.com