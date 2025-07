Gang circonda due fratelli per rapinarli alla fermata del tram e ne accoltella uno

Una tranquilla giornata si trasforma in un incubo alla fermata del tram 31 a Milano, dove due fratelli vengono brutalmente assaliti da un gruppo di giovani. La rapina si conclude con un gesto violento: un colpo alle spalle di uno dei due, lasciando la comunità sotto shock e sollevando domande sulla sicurezza urbana e la prevenzione della violenza. Una vicenda che ci invita a riflettere sul bisogno di maggiore tutela e attenzione.

Due fratelli alla fermata del tram 31, che da viale Fulvio Testi a Milano arriva fino a Cinisello Balsamo. Improvvisamente vengono circondati da tre ragazzi. Vogliono rapinarli. E nel giro di poco, tirano fuori un coltello e accoltellano uno dei due, il più giovane, un trentaduenne, alla schiena. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

