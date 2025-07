Furto in un' officina | identificati i due responsabili

Un episodio che ha scosso la comunità locale: due individui già noti alle forze dell’ordine sono stati individuati e segnalati per aver messo a segno un furto nell’autofficina di Ferentino. La loro cattura rappresenta un passo importante nella lotta contro i reati e dimostra come l’impegno delle autorità possa garantire maggiore sicurezza. La vicenda sottolinea l’importanza di collaborare per una città più protetta e sicura.

Un quarantenne di Alatri e una donna quarantunenne, entrambi già gravati da pregiudizi di Polizia, sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto ai danni di un’autofficina di Ferentino, avvenuto nel mese di maggio, nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

