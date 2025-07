Furti auto anche nei parcheggi di ospedale e centro commerciale | in 25 rischiano il processo

Sempre più spesso, auto rubate nei parcheggi di ospedali e centri commerciali alimentano il timore tra cittadini e visitatori. Nell'ultima inchiesta a Brindisi, 25 persone rischiano il processo per una serie di furti che coinvolgono veicoli sottratti sia per strada che nelle aree di sosta dell’ospedale "Perrino" e del centro commerciale. Un’indagine complessa che svela un’associazione per delinquere e proposte di cavalli di ritorno, evidenziando la crescente preoccupazione sulla sicurezza urbana.

BRINDISI - Nell'inchiesta sono stati ricostruiti furti d'auto avvenuti per strada o nei parcheggi dell'ospedale "Perrino" di Brindisi e del centro commerciale. È stata ipotizzata l'esistenza di una associazione per delinquere, in alcuni casi sarebbe stato proposto il cavallo di ritorno. Per 25. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: furti - auto - parcheggi - ospedale

Cerveteri, rubano auto e alcolici: furti in serie nella notte - A Cerveteri, nella notte del 13 maggio 2025, i carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due uomini per furti in serie, tra cui auto e alcolici.

È una delle zone della costa più frequentate dai turisti. Ma da settimane c'è un problema nei parcheggi Vai su Facebook

Furti auto anche nei parcheggi di ospedale e centro commerciale: in 25 rischiano il processo; Furti auto anche nei parcheggi di ospedale e centro commerciale: in 25 rischiano il processo; Boom di furti d'auto nel parcheggio dell'ospedale di Barletta - Striscia la notizia Video.

Furti auto in ospedale Cerignola, 'potenziare videosorveglianza' - Furti auto in ospedale Cerignola, 'potenziare videosorveglianza' Riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza FOGGIA , 12 novembre 2024, 12:18 ... Lo riporta ansa.it

Furti d'auto in parcheggio ospedale Cerignola, Asl scrive al Prefetto e chiede incontro Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza - La Asl Foggia ha richiesto un incontro del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in relazione all'escalation di furti d'auto a Cerignola nel parcheggio dell’ospedale ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it