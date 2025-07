' Fuoco e mare' | mostra internazionale di arte contemporanea

Dal 15 luglio all’10 agosto 2025, la Villa delle Arti a San Giovanni La Punta si trasforma in un palcoscenico di creatività con “Fuoco e Mare”, la mostra internazionale di arte contemporanea patrocinata dalla Città Metropolitana di Catania. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio artistico tra passione e natura, dove le opere riflettono il forte legame tra elemento e emozione. Un evento da non perdere per gli amanti dell’arte e della cultura contemporanea!

Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea?. FUOCO E MARE.?Villa delle Arti – Contea del Caravaggio?. San Giovanni La Punta (CT)?. 15 luglio – 10 agosto 2025?. Inaugurazione: martedì 15 luglio ore 20:30. Con il Patrocinio della Città Metropolitana di Catania. Con il Patrocinio Morale del Lions. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

