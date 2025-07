Frena l’export delle imprese manifatturiere piacentine

Il primo trimestre del 2024 rivela un panorama complesso per Piacenza: mentre l’export delle imprese manifatturiere si indebolisce, il mercato del lavoro resiste, dimostrando una robustezza che sorprende. Questa dinamica evidenzia come la città mantenga il suo equilibrio tra sfide e resilienza, lasciando intravedere opportunità di ripresa e crescita futura. Un quadro che invita a riflettere sulle strategie da adottare per sostenere il tessuto economico locale in tempi incerti.

Il manifatturiero frena, ma il mercato del lavoro a Piacenza tiene. Sono questi i principali esiti che emergono dall’analisi dell’Osservatorio di Confapi Industria Piacenza condotto partendo da alcuni dati resi noti dalla Camera di Commercio Emilia sul primo trimestre di quest’anno che mostra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

