Freedom Jazz Festival | a Mesagne musica e residenze artistiche

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’arte a Mesagne! La IX edizione del Freedom Jazz Festival porta talenti internazionali, residenze artistiche e momenti unici di condivisione culturale. Un evento imperdibile, realizzato con il sostegno di Siae e in collaborazione con il Comune. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza musicale che unisce talento, creatività e passione: il palco di Mesagne ti aspetta!

MESAGNE - Mesagne si prepara ad accogliere la IX edizione estiva del Freedom Jazz Festival, un evento musicale di respiro internazionale organizzato da Lydian in collaborazione con il Comune di Mesagne e lo Springtime Jazz Festival. L'iniziativa gode del supporto del progetto Siae "Per chi crea". 🔗 Leggi su Brindisireport.it

