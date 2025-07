Francesca Albanese | Italia Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, solleva un’importante questione: perché Italia, Francia e Grecia hanno consentito a Benjamin Netanyahu di sorvolare il loro spazio aereo, nonostante un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità penda sul suo nome? È fondamentale chiarire le ragioni di questa scelta e le ripercussioni internazionali che ne derivano. I governi coinvolti devono spiegare, senza ambiguità, la loro posizione e responsabilità in questa delicata vicenda.

Italia, Francia e Grecia chiariscano perché hanno consentito di volare nel loro spazio aereo al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, su cui pende un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Lo scrive sul social X la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, l’italiana Francesca Albanese. “I governi di Italia, Francia e Grecia devono spiegare perché hanno concesso spazio aereo e un passaggio sicuro a Benjamin Netanyahu, ricercato dalla Cpi, che sono obbligati ad arrestare. I cittadini italiani, francesi e greci meritano di sapere che ogni azione politica che violi l’ordinamento giuridico internazionale indebolisce e mette in pericolo tutti loro. 🔗 Leggi su Tpi.it