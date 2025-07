Forti temporali nella notte allagamenti a Marcelli

Le intense piogge della notte hanno scatenato forti temporali e allagamenti a Marcelli, nel cuore di Numana, mettendo a dura prova residenti e visitatori. Strade sommerse e disagi diffusi testimoniano l’impatto di un evento atmosferico eccezionale, che richiama l’attenzione sulla crescente vulnerabilità delle nostre comunità alle emergenze climatiche. La situazione è sotto controllo, ma si rende necessario un intervento tempestivo per garantire sicurezza e ripristino.

NUMANA – Le continue piogge della notte appena trascorsa hanno causato disagi in diversi comuni della provincia di Ancona. Al momento ad aver avuto le conseguenze peggiori sembrerebbe essere Numana e in particolare la frazione di Marcelli in via Castelfidardo, dove alcuni turisti risulterebbero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it