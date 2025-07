FMT Caserta | No alla chiusura del Punto Nascita di Piedimonte Matese

FMT Caserta si schiera con forza contro la possibile chiusura del punto nascita di Piedimonte Matese, un presidio vitale per le famiglie della zona montana. In un contesto gi√† segnato da difficolt√† logistiche e isolamento, questa decisione minaccia di mettere a rischio la sicurezza di mamme e neonati. √ą fondamentale mantenere servizi essenziali per tutelare la qualit√† di vita di un territorio che non pu√≤ essere abbandonato. La salute non si pu√≤ negoziare.

FMT Caserta: il territorio montano non si abbandona. Le Forze Matese Territorio (FMT) esprimono ferma opposizione alla paventata chiusura del Punto Nascite di Piedimonte Matese, presidio sanitario indispensabile per la tutela delle famiglie residenti in area montana. La decisione rischia di compromettere gravemente la sicurezza delle partorienti e dei neonati, in un territorio gi√† penalizzato da viabilit√† difficile, isolamento infrastrutturale e condizioni meteo proibitive. Piedimonte Matese √® baricentro sanitario per una vasta area interna, dove le distanze dai principali ospedali comportano rischi concreti nei casi di urgenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

