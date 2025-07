Fiorella Mannoia e l' annuncio per le donne | Mi rimbocco le maniche ma sto lontana dalla politica Ecco perché

Fiorella Mannoia si fa portavoce di un importante messaggio alle donne: “Rimboccarsi le maniche” è il primo passo, ma non basta. La denuncia rappresenta solo l’inizio di un percorso complesso, fatto di assistenza, supporto e rinascita. È ora di agire concretamente, offrendo loro strumenti reali per ricostruire una vita libera da violenza. Perché ogni donna merita di rinascere, forte e sicura, verso un nuovo futuro.

"Denunciate": si fa presto a dirlo alle donne che subiscono violenza. Ma la denuncia è solo l'inizio di una nuova fase spesso complicatissima nella quale le donne hanno spesso bisogno di un tetto, ma anche di assistenza legale e psicologica, in grado di aiutarle a superare il trauma e di allontanarsene definitivamente ma anche di ricominciare una nuova vita e di procurarsi un nuovo lavoro.

