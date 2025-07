Finti lavori per il Superbonus | sequestrati crediti d' imposta per mezzo milione di euro

Una frode da mezzo milione di euro legata a finti lavori per il Superbonus 110% è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Desenzano del Garda, che ha sequestrato crediti d'imposta fraudolenti. L’operazione, condotta su delega della Procura di Brescia, ha svelato un giro illecito di crediti falsi e pratiche truffaldine. Questo episodio evidenzia quanto sia cruciale vigilare contro le frodi nel settore edile e fiscale, proteggendo cittadini e Stato da inganni ingegnosi e dannosi.

Una frode da mezzo milione di euro è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Desenzano del Garda, che ha eseguito un sequestro preventivo di crediti d'imposta legati al Superbonus 110%. L'operazione, condotta su delega della Procura della Repubblica di Brescia, ha riguardato lavori di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - superbonus - crediti - imposta

Dal Superbonus ai lavori green: con le nuove rendite altro salasso Imu - Dalle agevolazioni del superbonus ai lavori green, le nuove rendite if limite all'IMU rappresentano un ulteriore aggravio fiscale.

Sul Superbonus abbiamo consumato fiumi di parole e chilometri di scritti. Qui due tabelle della Corte dei Conti che spiegano sinteticamente il più grande disastro di finanza pubblica della storia. 1) Il quadro della spesa divisa per anno e bonus: siamo arrivati a Vai su Facebook

Superbonus, lavori mai eseguiti a Desenzano e Sirmione: sequestrati 500mila euro di crediti d'imposta fittizi; Superbonus 110%, sequestrato mezzo milione di euro per crediti d'imposta fittizi; Finti lavori per il Superbonus: sequestrati crediti d'imposta per mezzo milione di euro.

Finti lavori per il Superbonus: sequestrati crediti d'imposta per mezzo milione di euro - La Guardia di Finanza scopre una frode legata a interventi mai eseguiti in tre condomini tra Desenzano e Sirmione. bresciatoday.it scrive

Frode Superbonus a Desenzano: sequestrati 500mila euro di crediti fittizi - A Desenzano del Garda scoperta frode sul Superbonus 110% con 500mila euro di crediti d'imposta fittizi sequestrati. Scrive gardanotizie.it