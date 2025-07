Finisce il turno a lavoro e fa perdere le proprie tracce | ore di ansia per Luciano

Finisce il turno di Luciano Cacciola, 49 anni, e da quel momento scompare nel nulla, lasciando la famiglia nell'angoscia. Meccanico apprezzato a San Gennaro Vesuviano, Luciano è sparito lunedì sera senza lasciare tracce, alimentando preoccupazioni e domande senza risposta. La sua assenza ha scatenato un’ondata di solidarietà e speranza che si intensifica con ogni ora che passa. È fondamentale trovare Luciano al più presto per offrire conforto ai suoi cari e fare luce su questa misteriosa scomparsa.

Luciano Cacciola, 49 anni, meccanico residente a San Gennaro Vesuviano, è scomparso nel nulla dopo essere uscito dal lavoro lunedì sera. Da quel momento, la famiglia non ha più avuto sue notizie. Secondo quanto riferito dai familiari, Cacciola ha terminato il turno di lavoro alle 19 e avrebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - turno - luciano - finisce

Spacciava al cimitero durante il proprio turno di lavoro: custode condannato a un anno - Un custode di trenta anni è stato condannato a un anno di reclusione per aver spacciato droga all'interno del cimitero di Desenzano, Brescia.

MONFILS NON FINISCE MAI DI STUPIRE A 38 anni, Gael Monfils batte la testa di serie numero 18 Humbert al quinto set in rimonta e passa al secondo turno. Un giocatore infinito, capace di portare sempre il pubblico dalla sua parte, è la 22esima vittoria al Vai su Facebook

Finisce il turno a lavoro e fa perdere le proprie tracce: ore di ansia per Luciano; Wimbledon, Bellucci e Darderi eliminati. Domani tocca a Sinner; Internazionali, i risultati degli italiani.

Finisce il turno a lavoro e fa perdere le proprie tracce: ore di ansia per Luciano - Secondo quanto riferito dai familiari, Cacciola ha terminato il turno di lavoro alle 19 e avrebbe dovuto fare ritorno a casa, ma non è mai ... Come scrive napolitoday.it

Finisce il turno di lavoro al bar e accetta il passaggio da un collega. Incidente mortale per Greta, lui si salva - Greta Curti aveva soltanto 21 anni, tutta la vita davanti, ma il passaggio in auto di un collega si è rivelato fatale per la giovane cameriera. Segnala leggo.it