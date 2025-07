Fincantieri sicurezza infrastrutture sottomarine | progetto con la Luiss

Fincantieri e Luiss uniscono le forze in un innovativo progetto, Subacap, dedicato a salvaguardare le infrastrutture sottomarine critiche. Questa collaborazione tra la Fondazione Fincantieri e l’Università rappresenta un passo fondamentale per sviluppare una cornice normativa all’avanguardia, integrando conoscenze giuridiche e tecnologie avanzate. Sotto la guida della professoressa Paola, il progetto punta a rafforzare la sicurezza e la resilienza delle nostre risorse subacquee, assicurando un futuro più protetto e sostenibile.

Fondazione Fincantieri e UniversitĂ Luiss Guido Carli annunciano l’avvio del progetto Subacap – SUBsea CAbles Protection, per promuovere una ricerca giuridica multilivello e multidisciplinare per l’individuazione del quadro regolatorio per la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine. L’iniziativa, affidata al Centro di ricerca Law and Governance: Compliance, Security and Sustainability,  presieduto dalla professoressa Paola Severino, si inserisce nel quadro delle attivitĂ promosse da Fincantieri nell’ambito della sicurezza marittima e rappresenta un ulteriore tassello di un impegno continuo volto a rafforzare il dialogo e la cooperazione con il mondo accademico, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative, sostenibili e avanzate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it