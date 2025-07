Finanzieri napoletani salvano autista di un tir dopo un tamponamento

Un gesto di coraggio e solidarietà: i finanzieri napoletani, rientrando da un servizio di sicurezza, hanno salvato un autista di un tir in stato di shock dopo un tamponamento tra Irsina e Genzano di Lucania. Un intervento tempestivo e umano che dimostra come il valore e la prontezza delle Forze dell’Ordine possano fare la differenza. A...

Era in stato di shock dopo un tamponamento, il conducente di un mezzo pesante salvato tra i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza) dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli di rientro da un servizio di ordine e sicurezza pubblica a Matera. A. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: tamponamento - finanzieri - napoletani - salvano

Finanzieri napoletani salvano autista di un tir dopo un tamponamento https://ift.tt/pTr4mIf Vai su X

Finanzieri napoletani salvano autista di un tir dopo un tamponamento; Finanzieri napoletani salvano autista di un tir dopo un tamponamento; Incidente sulla statale, finanzieri napoletani salvano l’autista di un tir.

Finanzieri napoletani salvano autista di un tir dopo un tamponamento - Era in stato di shock dopo un tamponamento, il conducente di un mezzo pesante salvato tra i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza) dai militari del comando provinciale della Guardia ... msn.com scrive

In stato di shock per un tamponamento: soccorso dalla Guardia di Finanza - Era in stato di shock dopo un tamponamento sulla Bradanica, tra Irsina e Genzano di Lucania: il conducente di un mezzo pesante è stato soccorso dai militari del comando provinciale della Guardia di ... Lo riporta rainews.it