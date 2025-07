Finali Nazionali Juniores B di Pallanuoto allo Stadio del Nuoto di Frosinone

Un’emozionante sfida tra i giovani talenti della pallanuoto, un’occasione unica per vivere lo sport in una cornice prestigiosa. Lo Stadio del Nuoto “Città di Frosinone” si prepara ad accogliere i protagonisti delle Finali Nazionali Juniores B dal 10 al 13 luglio, portando il cuore delle competizioni nazionali nel territorio ciociaro. Un evento che promette spettacolo, passione e crescita per tutto il movimento giovanile italiano, consolidando il ruolo di Frosinone come capitale dello sport acquatico.

Grande evento allo Stadio del Nuoto “Città di Frosinone”. La struttura del territorio ciociaro, gestita dalla Bellator Frusino, ha ottenuto l’organizzazione delle Finali Nazionali Juniores B di Pallanuoto che si svolgeranno dal 10 al 13 Luglio e che assegneranno, per la prima volta a Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - finali - nazionali - juniores

Finali Giovanili di calcio, si giocherà anche a Frosinone - Frosinone si prepara a vivere un'emozione unica con le Finali Giovanili TIM 2025! Un evento che non solo celebra il talento dei giovani calciatori, ma si inserisce in un contesto di crescita e valorizzazione dello sport giovanile in Italia.

*[LA VETRINA]* Dopo il raduno dell’Under 16, Frosinone sarà teatro della fase nazionale del campionato Juniores di pallanuoto. Otto tra le formazioni più importanti d’Italia si sfideranno a partire da giovedì. Un evento organizzato dalla Bellator Frusino Vai su X

Allo Stadio del Nuoto si assegna lo Scudetto Juniores B Da Giovedì 10 Luglio a Domenica 13 Luglio arrivano RN Florentia, Zero9 Team, CC Napoli, RN Verona, Pescara PN, Libertas RN Perugia, CC Ortigia Academy e Rangers PN Vicenza che si contend Vai su Facebook

Finali Nazionali Juniores B di Pallanuoto allo Stadio del Nuoto di Frosinone; Lo “Stadio del Nuoto” si conferma un’eccellenza: via alle finali scudetto; Calcio Femminile, gli ultimi 90 minuti della stagione: a Roma le finali nazionali di Coppa Italia Serie C, Regionale e Campionato Juniores.

Final Eight Juniores femminile. Risultati quarti di finale - Si entra nel vivo della Final Eight del campionato Juniores femminile al Centro Sportivo Plebiscito di Padova. Si legge su federnuoto.it

Lo Spezia Calcio Femminile chiude la stagione contro il Frosinone - MSN - Un'annata trionfante con il campionato vinto, la finale Nazionale di Coppa Italia, senza dimenticare la vittoria in Campionato e Coppa ... Lo riporta msn.com