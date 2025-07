Festival in una notte d’estate | prosa musica e danza nel cuore di Genova

Immergiti nell’incanto dell’estate genovese con la 28ª edizione del "Festival in una notte d’estate", un evento imperdibile che unisce prosa, musica e danza nel cuore di Genova. Ricordando Giorgio Panni, visionario scenografo e cofondatore di Lunaria Teatro, questa kermesse celebra l’arte e la creatività di ieri e di oggi. Un’occasione unica per vivere emozioni intense, lasciandosi coinvolgere da un ricco calendario di spettacoli dal 9 luglio al 27 settembre.

Nel ricordo di Giorgio Panni, cofondatore della compagnia insieme a Daniela Ardini e Mario Marchi e scenografo tra i più influenti degli ultimi cinquant’anni recentemente scomparso, Lunaria Teatro presenta la 28esima edizione del "Festival in una notte d’estate", dal 9 luglio al 27 settembre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

È nel tema della "Natura e l'Altro" che si prepara a partire la 28esima edizione del "Festival in una notte d'estate" di Lunaria Teatro, in programma nella piazza dell'abbazia di San Matteo dal 9 luglio al 27 settembre Quest'anno la storica rassegna di prosa,

