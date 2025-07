Festival del prosciutto crudo friulano quasi due mesi con i sapori del territorio

Preparati a vivere un’esperienza unica al Festival del Prosciutto Crudo Friulano, che durerà quasi due mesi tra sapori autentici e tradizioni locali. Un’occasione imperdibile per assaporare l’eccellenza del prosciutto, accompagnato dai migliori vini, birre artigianali, formaggi delle valli pordenonesi e prodotti di stagione direttamente dalla fattoria. Torna, l’11 luglio, con una grande serata all’insegna del gusto e della convivialità, pronta a deliziare tutti i sensi.

